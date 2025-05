l uomo emette un bagliore che si spegne con la morte

Gli esseri viventi, animali, piante e umani emettono un debole bagliore mentre sono in vita, una luce appena percepita da tecnologie molto sofisticate, che si spegne con la morte e, quindi, strettamente connessa ai processi vitali. E’ quanto dimostra, in uno studio pubblicato su Journal of Physical Chemistry Letters, un gruppo internazionale di ricerca guidato da scienziati canadesi dell’Istituto per la Scienza e la Tecnologia Quantistica dell’Università di Calgary, Canada (in collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Fisica e Astronomia e del Consiglio Nazionale delle Ricerche del Canada) che, in esperimenti di laboratorio su modelli murini (topi) e foglie, hanno rilevato l’emissione di fotoni ultradeboli biologici e ne hanno osservato il calo dopo la morte. Sperimentalmente i ricercatori hanno anche osservato che questa luce può variare in risposta allo stato fisico di un organismo. 🔗Leggi su Romadailynews.it

