Luna Park nel pomeriggio di mercoledì 21 maggio ingresso gratuito per bambini e ragazzi con disabilità

Mercoledì 21 maggio, il Luna Park di Piacenza apre le sue porte per un pomeriggio speciale dedicato a bambini e ragazzi con disabilità. Grazie alla collaborazione tra i gestori del parco, il Comune e Confesercenti, l'ingresso sarà gratuito dalle 17 alle 20, offrendo l'opportunità di divertirsi tra attrazioni e giochi in un ambiente inclusivo.

Anche quest'anno, grazie alla generosa disponibilità dei gestori del Luna Park si rinnova, in sinergia con il Comune di Piacenza e Confesercenti, l'iniziativa dedicata a bambini e ragazzi con disabilità che mercoledì 21 maggio, dalle 17 alle 20, potranno accedere gratuitamente alle numerose. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Luna Park, nel pomeriggio di mercoledì 21 maggio ingresso gratuito per bambini e ragazzi con disabilità

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.