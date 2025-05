Luna Park gratis per i diversamente abili per la ' Festa del Soccorso'

In occasione della Festa del Soccorso, il sindaco Lidya Colangelo e l'Amministrazione Comunale annunciano un'importante iniziativa di inclusione: mercoledì 21 maggio, dalle 17 alle 19, il luna park sarà gratuito per i ragazzi diversamente abili, grazie alla collaborazione con i giostrai del territorio. Un'opportunità per vivere momenti di gioia e convivialità.

Il sindaco Lidya Colangelo, unitamente all'intera Amministrazione Comunale, in collaborazione con i giostrai presenti sul territorio, ha annunciato una iniziativa all'insegna dell'inclusione e della gioia: mercoledì 21 maggio, dalle 17 alle 19, u ragazzi con disabilità potranno accedere.

