Luna Berlusconi chi è l’ex moglie di Edoardo Sylos Labini e nipote di Silvio | Il divorzio è stato un fallimento

Luna Berlusconi, ex moglie di Edoardo Sylos Labini e nipote dell'ex Premier Silvio Berlusconi, ha vissuto una storia d’amore che si è conclusa con il divorzio nel 2014. Dalla loro unione è nata Luce, nel gennaio 2012. La loro separazione ha sollevato dibattiti sul significato del fallimento nel matrimonio.

Edoardo Sylos Labini ha avuto una storia d’amore con l’ex moglie Luna Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi e nipote di Silvio Berlusconi. Con l’ex compagna è diventato papà di Luce, nata nel gennaio del 2012. Edoardo e Luna si sposarono nel settembre 2011 e annunciarono la separazione appena quattro anni dopo. Non sono mai stati chiari i motivi che hanno portato alla rottura, né è risaputo in che rapporti siano oggi. Edoardo Sylos Labini è nato a Pomezia, in provincia di Roma, il 4 dicembre del 1971. Sin dagli anni ’90 ha lavorato in diverse fiction ma è diventato celebre grazie a uno spot pubblicitario di un the freddo nel 2001, in cui ha recitato al fianco di Luisa Ranieri, diventato un tormentone per la battuta: “Anto’ fa caldo”. Edoardo Sylos Labini il 16 settembre 2011 ha sposato Luna Berlusconi, figlia di Paolo, il fratello di Silvio, da cui ha avuto il 17 gennaio 2012 la piccola Luce. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Luna Berlusconi, chi è l’ex moglie di Edoardo Sylos Labini (e nipote di Silvio): “Il divorzio è stato un fallimento”

