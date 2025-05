L’ultimo saluto a Ian Zecca | Aiuteremo i tuoi piccoli a diventare grandi

In centinaia ieri mattina in Collegiata per salutare Ian Zecca, titolare dell’agriturismo Terra del Sole ad Albosaggia, 35 anni, vinto dalla paura dopo la diagnosi di sclerosi multipla giunta poco più di un anno fa, quando stava per diventare padre per la terza volta. In tantissimi hanno voluto stringersi alla famiglia. "Ha lasciato un vuoto che tramortisce – ha scritto papà Aldo – Aiuteremo i suoi tre piccoli a crescere, mentre il suo giovane staff porterà avanti l’attività, nel suo ricordo". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

