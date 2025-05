Luiss Business School Luigi Abete confermato presidente

Luigi Abete è stato riconfermato presidente della Luiss Business School. La decisione è stata presa dall'Assemblea degli Azionisti durante un incontro a Roma, presso Villa Blanc, dove è stato deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi. Accanto a lui, confermati anche altri membri del team dirigente.

Milano, 15 mag. (askanews) – Luigi Abete è stato confermato presidente Luiss Business School. Lo ha stabilito l’Assemblea degli Azionisti che oggi a Roma, nella sede di Villa Blanc, ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi. Accanto Luigi Abete, confermato alla presidenza, del board fanno parte i consiglieri Gianfranco Battisti, Rita Paola Maria Carisano, Giuseppina Di Foggia, Riccardo Di Stefano e Raffaele Oriani: resteranno in carica fino alla data dell’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2027. Il Presidente Luigi Abete ha rinnovato l’incarico di Dean della Scuola al Professor Raffaele Oriani. Contestualmente è stato rinnovato il Collegio Sindacale composto dal Presidente Roberto Serrentino e dai sindaci effettivi Marco Tani e Vanja Romano. 🔗Leggi su Ildenaro.it

