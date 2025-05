Luisa Ranieri e Luca Zingaretti | fuga romantica a Napoli

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, la coppia più amata della TV, si sono concessi un weekend romantico a Napoli. I due attori hanno condiviso sui social una dolce immagine mentre sorseggiano un caffè, circondati dalla bellezza mozzafiato del golfo partenopeo e dalla magia di Capri, offrendo un affascinante scorcio della loro intimità.

Week end romantico per la coppia più amata della TV. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno entrambi pubblicato sui social una romantica foto che li ritrae a sorseggiare caffè, sullo sfondo l'azzurro meraviglioso del cielo e del mare di Napoli e la sirena del Golfo, Capri, in tutto il suo. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: fuga romantica a Napoli

Se ne parla anche su altri siti

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: fuga romantica a Napoli

Segnala napolitoday.it: Week end romantico per la coppia più amata della TV. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri hanno entrambi pubblicato sui social una romantica foto che li ritrae a sorseggiare caffè, sullo sfondo l'azzurro ...

A Napoli si gira la serie di Rai 1 “La Preside” con Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: ispirata alla Prof di Caivano

fanpage.it scrive: Si gira per tre giorni a Napoli Est. La serie Tv è ispirata alla preside dell'Istituto Morano di Caivano, Eugenia Carfora, che dirige una scuola di frontiera ...

Tutto sulla protagonista de Le indagini di Lolita Lobosco

Segnala ciakgeneration.it: Luisa Ranieri è una delle attrici italiane più amate, capace di spaziare tra cinema d’autore e fiction di successo. Conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Lolita Lobosco, ha costruito una ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Luisa Ranieri: vita privata, età, figli, marito Luca Zingaretti

L'attrice italiana Luisa Ranieri è nata il 16 dicembre 1973 a Napoli, è celebre per il suo fascino mediterraneo e per le sue interpretazioni in televisione e al cinema.