Luis Henrique Inter il retroscena | Chi lo conosce bene sa…

Luis Henrique, talento del Marsiglia, sta attirando l'attenzione dell'Inter. Con il suo potenziale, potrebbe diventare un rinforzo strategico per i nerazzurri. Ma quali sono i retroscena di questa trattativa? Scopriamo insieme i dettagli su come stanno davvero le cose per l'esterno brasiliano, raccontati da Sportitalia.

Luis Henrique Inter, come stanno le cose per il talento del Marsiglia che piace ai nerazzurri. Luis Henrique Inter, l’esterno del Marsiglia è sempre più vicino ai nerazzurri. Il calciatore dei francesi può essere un rinforzo importante per i nerazzurri. Ecco il punto di Sportitalia sul giocatore e sulle possibili altre mosse dei meneghini, con un retroscena sul talento del Marsiglia: LA SITUAZIONE – « Il gioiello della Dinamo Zagabria Sucic è un affare già concluso in vista del Mondiale per Club, competizione per la quale Ausilio e Marotta stanno pianificando di aggiungere alla rosa nerazzurra anche l’esterno Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia. Chi lo conosce bene non ha dubbi rispetto alla sua attitudine tecnica ed adattabilità allo stile di calcio proposto da Inzaghi. Per chiudere il cerchio ci sono da limare dettagli economici tra le due società che vadano a fare il paio con l’accordo di massima che i nerazzurri già da tempo hanno trovato con il brasiliano ed il suo entourage » Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, il retroscena: «Chi lo conosce bene sa…»

