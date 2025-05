L’Ue adotta un altro pacchetto di misure contro la Russia Ma il castello può crollare a luglio

Bruxelles ha annunciato l'adozione del diciassettesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma l'efficacia di queste misure potrebbe essere messa in discussione nei prossimi mesi. Le preoccupazioni su un possibile collasso delle misure a luglio spingono l'Unione Europea a prepararsi per un diciottesimo pacchetto di sanzioni, mentre il viaggio verso una soluzione rimane incerto.

Bruxelles. L’Unione europea ieri ha trovato un accordo sul diciassettesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e già si prepara a lavorare sul diciottesimo, in attesa delle sanzioni “ma. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’Ue adotta un altro pacchetto di misure contro la Russia. Ma il castello può crollare (a luglio)

Su questo argomento da altre fonti

L'Ue adotta un altro pacchetto di misure contro la Russia. Ma il castello può crollare (a luglio)

Lo riporta ilfoglio.it: Tra piani B e C, l’Unione europea resta appesa all’imprevedibilità di Trump e ai veti di Orbán. Ma il rischio che le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni saltino delinea uno scenario “cat ...

L’Ue dà il via libera al 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

Lo riporta msn.com: Le misure prendono di mira le nuove petroliere "fantasma" utilizzate per aggirare le norme esistenti volte a limitare le esportazioni di petrolio russo. Von der Leyen: «Continueremo a mantenere alta ...

Pronto il 17esimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia: “Mettiamo pressione su Putin”

Si legge su eunews.it: Le nuove misure, approvate alla vigilia di un possibile faccia a faccia tra Putin e Zelensky, si concentrano soprattutto sulla "flotta fantasma" di Mosca, estendendo di fatto le restrizioni già in vig ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty Black Ops: Cold War | pre-load e pacchetto di armi Confronto

Preparati per Black Ops Cold War con questa guida per il pre-load e scopri il bundle gratuito che riceverai quando prenoti il gioco: il pacchetto di armi Confronto Il lancio di? Call of Duty: Black Ops Cold War? sar? il 13 novembre e, se non l?hai ancora fatto, questo? il momento per prenotarlo.