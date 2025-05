Lucio Corsi all' Eurovision maxischermo a Castiglione della Pescaia per seguire la finale

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 15 maggio 2025 – Per Lucio Corsi all'Eurovision maxischermo in piazza a Castiglione della Pescaia, il Comune dove l'artista è cresciuto e dove la sua famiglia gestisce la trattoria Macchiascandona. Italian singer Lucio Corsi representing Italy with the song "Volevo Essere Un Duro” performs during the dress rehearsal for the first semi-final at the Eurovision Song Contest 2025 in Basel, on May 12, 2025. (Photo by SEBASTIEN BOZON AFP) "L'avventura di Lucio Corsi all'Eurovision è iniziata e sabato ci sarĂ l'intero paese a sostenerlo - spiega il Comune in una nota -. Piazza Orto del Lilli si accende per la finale dell'Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera, e tutti si ritroveranno davanti al maxischermo per sognare ancora una volta con Lucio Corsi che quasi un anno fa, in questa stessa piazza, aveva emozionato con il suo concerto nella prima edizione di PopCast". 🔗Leggi su Lanazione.it

