Uno spazio dove la creatività diventa relazione, inclusione e crescita: questo è il Lucca Social Arts. Giunto alla terza edizione, il festival quest’anno esplora arte e gioco, intesi come linguaggi che aiutano a raccontarsi, imparare, mettersi in relazione. Promosso dall’associazione Artespressa, il festival si terrà nei giorni di sabato e domenica alla biblioteca civica Agorà. Anticipato dalla mostra “Giocando si racconta” che è allestita nei chiostri dell’Agorà dal 2 maggio scorso, il festival anche per questa edizione unirà arte, gioco e impegno sociale, rivolgendosi a bambini, ragazzi, famiglie e scuole, per promuovere la creatività, l’ inclusione e il rispetto per l’ambiente. Il festival vero e proprio si terrà come detto sabato (dalle 15 alle 19) e domenica (dalle 11 alle 19), con tantissimi laboratori creativi per i bambini e i ragazzi, dai 4 ai 99 anni, grazie alla collaborazione con Food Family Hub, Azienda Agricola La Madonnina, Acchiappasogni APS, Animatamente APS, RenoART, Libreria Bella Storia, Bi-Done APS, Riccardo Innocenti, Samantha Vellutini, Mariagiulia Nottoli. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Social Arts. Mostre all’Agorà e lab creativi