Luca Zaia sul fine vita | una legge di civiltà necessaria per il Paese

Luca Zaia sottolinea l'urgenza di una legge sul fine vita, definendola un segno di civiltà per il Paese. La discussione su temi come il suicidio assistito non può più essere trascurata; le Regioni si trovano già a gestire queste richieste, evidenziando la necessità di affrontare la questione con serietà e responsabilità morale.

Sul fine vita "questo paese deve dare un segno di civiltà. Dopo di ché questa legge o la facciamo per scelta o la dovremo fare per necessità. Le Regioni non sono guastafeste ma si ritrovano sulle scrivanie" le richieste di suicidio medicalmente assistito "e dal punto di vista etico e morale, io non mi sento di decidere per la libertà degli altri". L'ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine di un seminario promosso dalla Lega al Senato.

Il dibattito sul fine vita in Italia: tra libertà e responsabilità

Bizitzaren amaierari buruzko eztabaida Italian: askatasunaren eta erantzukizunaren artean

