"Gli italiani all'estero sono un grande valore. Sono italiani e su questo non si discute. E chi lo dice è un nipote di un cittadino nato il 5 maggio 1896 a San Paolo in Brasile". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia a una domanda sulle riserve, espresse ieri dalla Lega, sul decreto cittadinanza al vaglio del Senato, e su cui Zaia ha premesso di non conoscere nel dettaglio lo stato dei lavori. L'ha detto a margine di un seminario promosso dal suo partito e in corso al Senato. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luca Zaia: 'Gli italiani all'estero sono un grande valore' al Senato