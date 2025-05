Luca Favilla di Ballando con le stelle diventa papà gli auguri di Federica Nargi | “Zia Fede non vede l’ora”

Luca Favilla, noto per la sua partecipazione a "Ballando con le stelle", sta per diventare papà! Insieme alla compagna Camilla Mola, la coppia si prepara ad accogliere un nuovo membro nella famiglia. Tra gli affettuosi auguri ricevuti, spiccano quelli di Federica Nargi, che non vede l'ora di conoscere il piccolo. Scopri di più!

Luca Favilla e la compagna Camilla Mola presto genitori. Tra i tanti auguri arrivati alla coppia, anche quelli di Federica Nargi e di altri membri del cast di Ballando con le stelle. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Luca Favilla di Ballando con le stelle diventa papà, gli auguri di Federica Nargi: “Zia Fede non vede l’ora”

Ne parlano su altre fonti

Luca Favilla di Ballando con le stelle diventa papà, gli auguri di Federica Nargi: “Zia Fede non vede l’ora”

Secondo fanpage.it: Luca Favilla e la compagna Camilla Mola presto genitori. Tra i tanti auguri arrivati alla coppia, anche quelli di Federica Nargi e di altri membri del ...

Luca Favilla presto papà: i dolcissimi scatti con la sua compagna per l’annuncio

Da ultimenotizieflash.com: Luca Favilla sta per diventare papà: con tre foto e un dolce annuncio social dà la bellissima notizia. Ed eccolo con la sua compagna che mostra il pancino ...

Luca Favilla di Ballando con le stelle presto papà: “Non trovo le parole”

Segnala dilei.it: Luca Favilla ha utilizzato il suo canale social ufficiale per annunciare che presto diventerà papà. Il ballerino ha condiviso una dolce dedica ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.