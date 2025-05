Love Death & Robots 4 è sempre bella ma non brilla come ai vecchi tempi

Love, Death & Robots 4 ci riporta nei mondi straordinari creati da talentuosi animatori e narratori, ma rispetto ai precedenti capitoli, il fascino sembra attenuato. Dopo l'acclamata terza stagione del 2022, i fan attendono con trepidazione di esplorare nuove storie, anche se la magia, questa volta, stenta a brillare come in passato.

L'ultima volta che avevamo avuto occasione di addentrarci nei mondi fantastici di Love, Death & Robots era il 2022 quando Netflix aveva lanciato la terza stagione di una delle serie antologiche più forti e riuscite della piattaforma di streaming. Oggi, a distanza di tre anni da quel terzo.

