louane chi è la cantante della francia all eurovision 2025

Pseudonimo di Anne Edwige Maria Peichert, Louane è una cantante, attrice e doppiatrice francese. L’artista, classe 1996, ha scoperto la passione per la musica fin da bambina, grazie all’influenza della tata Monique. Nel 2013, ad appena 16 anni, prende parte alla seconda edizione della versione francese di The Voice: La Plus Belle Voix, riuscendo ad arrivare in semifinale. Conclusa l’esperienza televisiva decide di utilizzare come nome d’arte Louane, che nasce dalla fusione fra il suo nome Anne e quello di sua sorella Louise. Nel 2014 debutta come attrice nel film La famiglia Bélier, del regista Éric Lartigau, che l’aveva notata proprio a The Voice. Sebbene grazie alla pellicola abbia riscontrato un grande successo – vincendo anche il Premio Lumière come miglior promessa femminile – Louane decide di dedicarsi alla carriera musicale. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

