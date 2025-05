L' ottavo capitolo della saga sbarca sulla Croisette insieme al suo ipercinetico eroe Il film descrive un mondo bipolare che non esiste più E dove al posto del dottor Stranamore c' è l' algoritmo non che sia una novità

F in dal primo fotogramma Mission: Impossible – The Final Reckoning la butta in filosofia: «Viviamo e moriamo nell’ombra» dice la voce fuori campo. E non è una voce qualunque: a parlare è Tom Cruise. Poi, ancora prima dei titoli di testa, un “recap” forsennato della saga che ha il pregio di riportare alla memoria dei fedelissimi, anche se solo per qualche secondo, il volto di Vanessa Redgrave (1996, il primo capitolo, dirigeva Brian De Palma) e le fattezze giovanili di Tom Cruise, prima che gli venissero gli occhi a mandorla. Cannes 2025, Tom Cruise sul red carpet di “Mission: Impossible 8”: ma dove sono i colpi di scena? X Leggi anche › Buon compleanno, Tom Cruise! L’eterno ragazzo del cinema americano compie 62 anni La voce della presidente degli Stati Uniti (Angela Bassett) arriva via VHS, il messaggio è chiaro: occuparsi di bene e di male oggi vuol dire decidere di stare dalla parte dell’analogico contro il digitale. 🔗Leggi su Iodonna.it

