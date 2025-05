Lotta scudetto Serie A | Napoli a quota 1 51 scontro il Parma Inter a 1 62 con la Lazio

La corsa al titolo di Serie A si intensifica, con il Napoli a 51 punti e l'Inter a 62, in un testa a testa avvincente. Con solo due giornate rimaste e un punto di differenza, ogni partita diventa cruciale. Domenica si preannuncia uno scontro decisivo, che potrebbe indirizzare il destino dello scudetto.

Un punto di differenza e due giornate al termine della Serie A: la lotta scudetto non concede più passi falsi a Napoli e Inter, che domenica. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Lotta scudetto Serie A: Napoli a quota 1.51 scontro il Parma, Inter a 1.62 con la Lazio

Segnala calciomercato.com: Un punto di differenza e due giornate al termine della Serie A: la lotta scudetto non concede più passi falsi a Napoli e Inter, che domenica 18 maggio sono pronte.

Serie A, si riapre la lotta scudetto: il Napoli frena, ma in quota Conte resta avanti sull'Inter

Si legge su calciomercato.com: Un pari inaspettato che rende ancora più avvincente il finale di stagione. Il Napoli impatta al Maradona contro il Genoa e, quando mancano 180 minuti al termine.

Serie A, lotta scudetto: la Lega ha deciso data e orario di Parma-Napoli e Inter-Lazio, quando si gioca

Riporta sport.virgilio.it: Serie A, la Lega ha rotto gli induci: comunicate date e orari della 37a giornata. Lotta scudetto: ecco quando si giocheranno Parrma-Napoli e Inter-Lazio.

Serie A: Lotta Scudetto tra quattro Squadre, la Juventus rientra in corsa

La Serie A 2024-2025 si distingue per una competizione serrata al vertice, con quattro squadre racchiuse in soli sei punti dopo 27 giornate.