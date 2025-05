Polemica furiosa a tre giorni dal duello Scudetto a distanza tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte. Cosa sta succedendo Polemiche social sulla presenza di Guida nella squadra arbitrale di Inter-Lazio. Il match del ‘Meazza’, in programma domenica sera come altre otto delle dieci partite della 37esima giornata di Serie A, è stato affidato a Chiffi, con il fischietto di Torre Annunziata collocato invece in sala Var come assistente di Di Paolo. Inter-Lazio, bufera Guida: cosa è successo (LaPresse) – Calciomercato.it Di recente e con parole molto forti, Guida aveva dichiarato di non voler più arbitrare una partita del Napoli: “Io e Maresca abbiamo deciso di non arbitrare a Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano. Vivo la città di Napoli e abito in provincia, è una scelta personale. 🔗Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lotta Scudetto, è bufera Napoli-Inter: “È grave, Marotta deve farsi sentire”