Lotta libera | due ori per il Gruppo sportivo Vigili del fuoco nel Campionato italiano Under 15 e Master

Nel recente Campionato Italiano Under 15 e Master, svoltosi a Ostia (Roma) nel Palapellicone, il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa ha brillato conquistando due medaglie d'oro. Circa 600 atleti si sono sfidati nelle diverse discipline di lotta, tra cui greco-romana, stile libero e femminile, mettendo in mostra talenti promettenti.

