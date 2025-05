Lotito avverte per Inter-Lazio | Champions League? Coronamento

Lotito avverte: la Lazio è pronta a lottare per un posto in Champions League. Domenica, in occasione della sfida contro l'Inter, i biancocelesti affronteranno non solo un avversario temibile, ma anche una partita cruciale per le ambizioni scudetto. La tensione è palpabile e gli obiettivi sono chiari. L’ora della verità si avvicina.

Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in serata riferendosi alla possibilità di entrare in Champions League. E domenica c’è Inter-Lazio. Partita fondamentale anche in ottica scudetto. CHAMPIONS LEAGUE – Domenica sera l’Inter troverà una Lazio tutt’altro che priva di obiettivi. I biancocelesti, al momento quinti in classifica, arriveranno a San Siro con l’obiettivo di fare i tre punti per sperare ancora nell’accesso alla prossima Champions League. Dal canto suo, la Lazio non è padrona del proprio destino, in quanto la Juventus, nonostante gli stessi punti in classifica (64), detiene il punto extra da sfruttare grazie agli scontri diretti. Ma la Lazio crede alla Champions e lo stesso Claudio Lotito, a margine dell’evento organizzato in serata per celebrare i 25 anni dell’ultimo scudetto, si è espresso in questa maniera: « Ha un valore importante, sarebbe il coronamento di uno sforzo di tutti e della società, che ha investito su tante persone e che è convinta che attraverso l’organizzazione e il lavoro si possono raggiungere risultati importanti ». 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lotito avverte per Inter-Lazio: «Champions League? Coronamento»

