Lorenzo Musetti vola in semifinale a Roma battuto Zverev | ora sfida Alcaraz

Lorenzo Musetti conquista la semifinale degli Internazionali d'Italia, superando Alexander Zverev con un convincente 7-6(1) 6-4 e ricevendo una standing ovation sul Centrale. Ora il giovane talento toscano si prepara a sfidare Carlos Alcaraz, che lo ha già battuto in finale a Montecarlo, ma Musetti è deciso a rifarsi dopo l'infortunio.

Standing ovation sul Centrale. Lorenzo Musetti vola in semifinale a Roma battendo 7-6(1) 6-4 Alexander Zverev, trionfatore degli Internazionali lo scorso anno. Ora il toscano entrato in top 10 trova Carlos Alcaraz, che in finale a Montecarlo lo ha battuto il mese scorso: ma Lollo si era infortunato a inizio match nel Principato. Parte in salita la partita di Lorenzo, breakkato quando si era sull’1-1. Impressiona la profondità del dritto del tedesco, e la capacità di servire potentemente al centro. Poi però il carrarino riprende convinzione e vigore e restituisce il break portandosi sul 4 pari. L’illusione nel primo set dura poco perché Sascha strappa ancora il servizio al toscano portandosi avanti 6-5. Lollo paga una prima che entra a fatica, e una certa fallosità , ma in quel gioco risponde da maestro e annulla quattro palle set al gigante. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lorenzo Musetti vola in semifinale a Roma, battuto Zverev: ora sfida Alcaraz

