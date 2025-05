Lorenzo Musetti in semifinale a Roma | Ho fatto il salto di qualità Con Alcaraz sarà un match a viso aperto

Lorenzo Musetti continua a sorprendere nel tennis mondiale, approdando alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2025 dopo una vittoria convincente su Alexander Zverev. Il giovane talento toscano, con un punteggio di 7-6 6-4, si prepara ora a sfidare Carlos Alcaraz, promettendo un match avvincente e a viso aperto.

Prosegue il sogno di Lorenzo Musetti, che ha battuto in due set anche il n.2 al mondo Alexander Zverev ieri sera sul Centrale al Foro Italico accedendo alle semifinali degli Internazionali d’Italia 2025. Il toscano si è imposto per 7-6 6-4 in due ore e un quarto di gioco, ottenendo il terzo successo consecutivo negli scontri diretti con il tedesco e raggiungendo al prossimo turno il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz. “ Ho raggiunto un equilibrio e una costanza mai raggiunta finora. Ho fatto definitivamente il salto di qualità. C’è tanto da migliorare ancora, assolutamente, e c’è tanta ambizione per crescere ancora sia in campo che al di fuori. Sono molto migliorato nel lavoro quotidiano, sicuramente la settimana di Montecarlo mi ha dato fiducia, consapevolezza dei miei mezzi e del mio livello. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti in semifinale a Roma: “Ho fatto il salto di qualità. Con Alcaraz sarà un match a viso aperto”

Cosa riportano altre fonti

Musetti da favola batte Zverev 7-6, 6-4 e vola in semifinale contro Alcaraz

Lo riporta rainews.it: Lorenzo Musetti vola in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista carrarino ha battuto ieri sera sulla terra rossa del Foro Italico il tedesco Zverev in due set con il punteggio di 7-6 ...

Atp Roma, Musetti batte Zverev nei quarti e vola in semifinale

Segnala tg24.sky.it: Il 24enne tennista toscano ha superato il tedesco 7-6, 6-4 e ora se la vedrà con Carlos Alcaraz per approdare alla finale del Foro Italico Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti arriva in semi ...

Sì Lorenzo, sei magnifico. Elimina anche Zverev e vola in semifinale a Roma

Lo riporta gazzetta.it: Musetti annulla quattro set point nel primo parziale e vince 7-6 6-4 contro il numero 2 del mondo. Continua la sua favola agli Internazionali ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lorenzo Musetti in finale all'ATP Chengdu 2024: dove e quando vedere il match in diretta

Lorenzo Musetti, giovane talento del tennis italiano, si prepara a giocare la finale dell'ATP 250 di Chengdu oggi, martedì 24 settembre 2024.