Mentre allo Stadio Olimpico si giocava la finale di Coppa Italia di calcio tra Bologna e Milan, con gli emiliani trionfatori dopo 51 anni, qualche metro più in là, al Foro Italico di Roma, Lorenzo Musetti scriveva una bella pagina di sport e della sua personale carriera. La vittoria sul tedesco Alexander Zverev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia è stata un bel colpo e la semifinale che ci aspetta contro Alcaraz promette di essere un grande spettacolo per il pubblico capitolino. E se Sinner deve ancora emularlo e battere il norvegese Ruud per guadagnarsi la semifinale contro il vincente tra Hurkacz e Paul, Musetti invece può imitare l’altoatesino con una visita al Papa neo-eletto, il cardinale Robert Prevost. Sinner lo ha già fatto, facendogli visita nel suo giorno di riposo e regalandogli una racchetta con la promessa di una partita futura. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

Lorenzo Musetti fa calare il gelo: "Il Papa e le bestemmie"