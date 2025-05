Lorenzo Cristea in 300 per dire addio al 20enne accoltellato dopo la serata in discoteca | il feretro sorretto dagli amici i palloncini e le lacrime di mamma e papà

Un forte pugno al cuore ha colpito la comunità di Loreggia, dove oltre 300 persone si sono riunite per dare l'ultimo saluto a Lorenzo Cristea, il 19enne tragicamente assassinato dopo una serata al Playa Beach Club. Il feretro è stato sostenuto dagli amici, circondato da palloncini e dalla devastante tristezza di mamma e papà.

LOREGGIA (PADOVA) - Oltre 300 persone per l'addio a Lorenzo Cristea, il 19enne accoltellato a morte dopo la serata nella discoteca Playa Beach Club, lo scorso 4 maggio, in via Pagnana a.

Lorenzo Cristea, in 300 per dire addio al 20enne accoltellato dopo la serata in discoteca

Riporta msn.com: Oltre 300 persone per l'addio a Lorenzo Cristea, il 19enne accoltellato a morte dopo la serata nella discoteca Playa Beach Club, lo scorso 4 maggio, in via ...

Omicidio in discoteca, Lorenzo Cristea morto per la ferita al cuore: il coltello ha reciso l'aorta

Si legge su corrieredelveneto.corriere.it: Treviso, l'autopsia conferma che la vittima avrebbe tentato di difendersi. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione che ha portato alla morte del ventenne padovano ...

Lorenzo Cristea ucciso dopo la discoteca, i locali da ballo: «Basta musica che incita alla violenza»

Da ilgazzettino.it: CASTELFRANCO «Abbiamo bisogno di più collaborazione da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Ci troviamo soli davanti a una società che continua ...

