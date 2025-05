L’opera lirica sale a bordo | dal 19 al 23 maggio all’EUR arriva Opera Boat

Dal 19 al 23 maggio, l'opera lirica prende vita sull'acqua con "Opera Boat". A bordo di un battello sul Laghetto dell'EUR, ogni giorno regala cinque duetti provenienti da cinque opere originali. Un evento unico e sperimentale firmato E45, che trasforma il panorama romano in un palcoscenico vibrante di arte e emozioni.

Cinque giorni, cinque navigazioni al giorno, cinque duetti diversi per cinque opere originali: è questa la formula poetica e sperimentale di Opera Boat, il progetto firmato E45 che porta l’opera lirica a bordo di un battello in movimento sul Laghetto dell’EUR, trasformando uno degli scenari più iconici di Roma in un palcoscenico galleggiante. Dal 19 al 23 maggio 2024, ogni giorno sarà proposto un nuovo brano di musica contemporanea, pensato per voce lirica e uno strumento solista. Si parte alle ore 17, con repliche alle 18 e alle 19. L’evento è gratuito, ma richiede prenotazione obbligatoria su Eventbrite. LEGGI ANCHE – Fitzcarraldo, la prima opera lirica viaggiante sul Tevere Il pubblico salirà a bordo dal molo della Passeggiata del Giappone (lato Viale Oceania) per una traversata tra musica e natura che toccherà luoghi suggestivi come il Giardino delle Cascate, accompagnati dalla composizione del giorno. 🔗Leggi su Funweek.it

