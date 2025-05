Gianluigi Longari ha fatto il punto sulle strategie di calciomercato dell’Inter. Le sue parole non fanno altro che aumentare la fiducia dei tifosi nerazzurri circa l’importanza degli innesti che verranno fatti in estate. IL PIANO – Gianluigi Longari si è così espresso dalle colonne di Sportitalia.it in merito ai piani di calciomercato dell’Inter: «Decisamente lineari sono le strategie dell’Inter, che non lesinerà sforzi economici anche di primo livello dopo un paio di sessioni di mercato consecutive vissute con pazienza e morigeratezza. Scelte illuminate, peraltro, perché al di là degli strali dei tifosi sui social network il risultato prodotto è stato quello di lottarsi punto a punto la conquista del Campionato e di prendere ancora una volta parte alla finale di Champions League dopo quella di due anni fa». 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Longari fa ben sperare: «Calciomercato Inter, non più morigeratezza!»