Londra Camilla svela la prima pietra del nuovo edificio dell' Abbazia di Westminster

La Regina Camilla ha svelato la prima pietra di un nuovo importante progetto all'Abbazia di Westminster, un luogo che ha descritto come "molto speciale". Camilla √® tornata sul sito della Sagrestia di Re Carlo III, che mira a trasformare l'accoglienza offerta a milioni di visitatori, e si √® meravigliata del pavimento di cemento che ricopre i resti scheletrici conservati di antiche sepolture che aveva visto in precedenza. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Londra, Camilla svela la prima pietra del nuovo edificio dell'Abbazia di Westminster

