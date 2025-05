L' omaggio del Giro d' Italia a Crescenzo D' Amore | il traguardo volante a lui dedicato

Il Giro d'Italia celebra la memoria di Crescenzo D'Amore con un traguardo volante dedicato a lui durante la tappa Potenza-Napoli. Campione del mondo Juniores nel 1997, originario di Brusciano, D'Amore rappresenta una grande promessa del ciclismo italiano, la cui vita e carriera hanno lasciato un'impronta indelebile nel panorama sportivo.

Nel corso della Potenza-Napoli, il Giro d'Italia renderà omaggio alla memoria di Crescenzo D'Amore. Campione del mondo su strada nella categoria Juniores ai mondiali di San Sebastián nel 1997 e originario di Brusciano. La vita di quella che è stata una grande promessa del ciclismo italiano si è. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - L'omaggio del Giro d'Italia a Crescenzo D'Amore: il traguardo volante a lui dedicato

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d'Italia a Napoli, l'omaggio degli studenti dell'Istituto Superiore Francesco Morano: flashmob e cappuccini rosa

Segnala msn.com: Caivano si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Gli studenti dell'Istituto Superiore Francesco Morano accoglieranno la Carovana Rosa con un ...

Giro d’Italia 2025, la Maglia Rosa è attesa a Napoli, a fine tappa, da una cerimonia a bordo della nave Amerigo Vespucci

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Giro d'Italia 2025, la tappa di oggi in diretta live

Riporta sport.sky.it: Per il quarto anno di fila c'è un arrivo programmato nel capoluogo campano. Nel 2023 vinse la maglia rosa attuale, Mads Pedersen, lo scorso anno Olav Kooij, lo sprinter olandese della Visma Lease a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

51 WORLDWIDE GAMES: in giro per il mondo stando comodamente a casa

Dalla Cina all’Africa, passando per l’Europa e l’America, fino ad approdare in Giappone, senza nemmeno muoversi da casa.