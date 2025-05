L’Olimpico esplode dopo il trionfo in Coppa Italia Lacrime abbracci e gioia infinita | Siamo tornati

Bologna, 15 maggioo 2025 – C’è chi ha viaggiato in autobus, chi un autobus non l’ha trovato e ha dovuto raggiungere Roma come ha potuto, chi è arrivato in treno o in macchina. L’imperativo era esserci. E alla fine, l’annunciata e attesa sera dei miracoli c’è stata, nel tripudio di un Olimpico diviso a metà. BOLOGNA MILAN FINALE COPPA ITALIA Tutti i bolognesi dentro allo stadio per non perdersi una minuto della premiazione e vedere la Coppa al cielo. “ Emozioni uniche, un delirio. Le porteremo dentro per sempre – racconta Simone sulle note di ‘Caro amico ti scrivo’ che risuona dagli altoparlanti dello stadio –. È una serata magica che rimarrà a vita nei nostri occhi. Dobbiamo ringraziare una squadra che incarna i valori della nostra città. Guidata da un’allenatore incredibile che è riuscito a dare una forza unica ai suoi ragazzi”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

