Lodi rischia di soffocare al bar mangiando un toast | salvata da un agente con la manovra di Heimlich

Lodi, 15 maggio 2025 – È finito con un abbraccio, il giorno successivo, il salvataggio di una signora di Lodi, di 86 anni, da parte di un vice ispettore della polizia di Stato lodigiana. L'agente stava pranzando in un bar con un collega e ha sentito che la signora stava avendo una crisi respiratoria. L'intervento salvavita del poliziotto è avvenuto in un bar poco distante dalla Questura e dall'abitazione della donna. L'agente ha sentito qualcuno tossire affannosamente alle proprie spalle ed è intervenuto. La pensionata era in evidente difficoltà respiratoria, assistita da due cameriere, che stavano cercando di capire come agire. Un pezzo toast, che la signora stava mangiando, le aveva purtroppo accidentalmente occluso le vie respiratorie, impedendole di riprendere fiato. Il vice ispettore ha quindi messo in pratica quanto imparato durante i corsi ed eseguito le prime manovre del caso.

