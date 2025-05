Locale senza autorizzazioni | chiuso un bar maxi multa da 20mila euro al titolare

Un bar situato a Formia è stato chiuso dai carabinieri a causa della mancanza di autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e per l'organizzazione di eventi musicali. Il titolare si trova ora ad affrontare una maxi multa di 20 mila euro, in seguito a un'ordinanza emessa dal sindaco per il rispetto delle normative vigenti.

Senza autorizzazioni amministrative per l'occupazione del suolo pubblico e senza titolo per organizzare eventi di intrattenimento musicale. Nella città di Formia i carabinieri hanno chiuso un bar in esecuzione di una specifica ordinanza emessa dal sindaco. I militari della stazione locale, nel.

