Locale del centro di Foggia frequentato da pregiudicati | il Questore lo chiude per 7 giorni

Il Questore di Foggia ha disposto la chiusura per 7 giorni di un locale del centro, noto per la presenza di pregiudicati. La Polizia di Stato intensifica i controlli di Polizia Amministrativa, garantendo sicurezza e legalitĂ . Questo provvedimento deriva da un'attenta vigilanza e da ripetuti interventi della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale.

La Polizia di Stato mantiene alta l’attenzione sui controlli di Polizia Amministrativa e, nell’ambito di specifici servizi predisposti dal Questore e a seguito di reiterati controlli effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, notifica un ulteriore provvedimento. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Locale del centro di Foggia frequentato da pregiudicati: il Questore lo chiude per 7 giorni

