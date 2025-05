Lo strazio di una madre Etienne e il figlio assassino a 15 anni consegnato alla polizia | Distrutta dal dolore darei la mia vita al posto della Terry

Milano – “Io darei la mia vita al posto di Terry, se potessi. Sono distrutta”. Ogni parola è rotta dalle lacrime. Si può solo immaginare il macigno che pesa sul cuore di Etienne, 44enne di origine venezuelana, la madre di M.S., il giovanissimo che mercoledì ha confessato di aver assassinato l’ex dirimpettaia di 82 anni, Emma Teresa Meneghetti. “Ho usato questa”, ha rivelato il ragazzo di 15 anni proprio alla madre, la quale si era allarmata vedendogli le scarpe sporche di sangue e chiedendogli il motivo. Assassino a 15 anni, l’anziana strangolata e la confessione alla mamma: “Volevo scappare di casa, Terry non mi ha aiutato” L’adolescente le ha mostrato una lampada di pietra. E la donna ha chiamato subito il 112: “Venite”. La polizia ha poi trovato l’anziana senza vita nel suo appartamento di via Verro, nella zona sud della città, nel palazzo in cui madre e figlio vivevano fino a un anno fa, fino a quando si sono trasferiti in un caseggiato popolare a poco più di un chilometro di distanza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

