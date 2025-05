Lo stop al terzo mandato è un principio fondamentale ecco perché De Luca e gli altri non possono ricandidarsi

Il divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti delle Giunte regionali è un pilastro della democrazia, come affermato dalla Consulta citando l'articolo 122 della Costituzione. Questa norma, che esclude la ricandidatura di De Luca e altri, sottolinea l'importanza del rinnovamento nelle cariche pubbliche e della limitazione dei poteri in un sistema democratico.

Il divieto del terzo mandato consecutivo a presidente della Giunta regionale "è un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione". È quanto scrive la Consulta nelle motivazioni della sentenza con cui il 9 aprile scorso ha dichiarato. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Lo stop al terzo mandato "è un principio fondamentale", ecco perché De Luca (e gli altri) non possono ricandidarsi

Cassazione, "divieto terzo mandato è principio fondamentale"

Da rainews.it: Il divieto del terzo mandato consecutivo a presidente della Giunta regionale "è un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Niente terzo mandato per i governatori: ecco le motivazioni della Consulta che bocciano De Luca

Si legge su msn.com: La Corte costituzionale ha reso note la sentenza integrale che impedisce al presidente uscente della Regione Campania di rimettersi in gioco: lo sto al terzo mandato rientra "tra i principi fondamenta ...

Terzo mandato, Consulta: "Divieto è un principio, incostituzionali le leggi delle regioni a statuto ordinario che lo violano"

Da adnkronos.com: IL divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale è un principio fondamentale che vincola i legislatori regionali a far data dall’adozione delle prime leggi in materia elet ...

