lo spread tra btp e bund tedeschi apre poco mosso a 1007 punti

Apre in lieve ribasso il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 100,7 punti, contro i 101 segnati in chiusura nella vigilia. Ieri il dato è sceso per la prima volta dal settembre del 2021 sotto la soglia dei 100 punti. In calo di 1 punto il rendimento annuo italiano, che si porta sotto al 3,7% e di 0,5 punti quello tedesco al 2,69%.

