Chiusura in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento sceso a 100 punti base, in flessione di poco meno di un punto rispetto alla chiusura di mercoledì. In forte calo i rendimenti, con quelli dei bond italiani scesi di 8,5 punti base, al 3,624%, mentre crescono le aspettative per un taglio dei tassi della Fed, alla luce di dati macro non particolarmente brillanti arrivati oggi da Oltreoceano. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo spread Btp-Bund chiude a 100, giù i rendimenti