Le evidenze dimostrano che fare attività fisica aiuta a invecchiare bene, aumentare la resistenza dell’organismo, rallenta l’involuzione dell’apparato muscolo-scheletrico e di quello cardiovascolare. Anche le capacità psico-intellettuali ne traggono giovamento ma, oltre a tutto questo, una delle cose più belle è che troverai molti amici che ti accoglieranno e poi toccherà a te accogliere altri bambini. Resterai in forma e ti divertirai, insomma fai sport, il divano può aspettare, gli amici no. Prendiamo come esempio Bebe Vio, una ragazza diversamente abile che è diventata una campionessa paralimpica di scherma.Traiamo esempio e iniziamo a fare sport. Ad oggi quasi tutti praticano uno sport,che è un’ottima alternativa piuttosto che stare in casa a far niente. Lo sport è considerato come qualcosa di faticoso, ma in realtà è anche divertente. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lo sport ci fa stare bene e ci insegna a stare in gruppo"