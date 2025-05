lo spirito della cavalleria in una conferenza all associazione archeosofica

Arezzo, 15 maggio 2025 – Prosegue con successo il ciclo di incontri sul tema complessivo “La via degli Eroi”, presso la sede di Arezzo de ll’Associazione Archeosofica, con il terzo appuntamento dal titolo “Lo spirito della cavalleria”, in programma sabato 17 maggio, alle ore 17,00. Chi non ha mai sentito almeno una volta parlare del Santo Graal? E della sua “ricerca”? Ebbene, sono tanti i miti, i racconti e le leggende che da secoli tramandano l’esistenza di una “Tradizione Sapienziale” arcaica perduta, la cui origine si perderebbe nella notte dei tempi. Secondo alcuni di questi una Tradizione che avrebbe addirittura origini divine. E vi si narra di un’epoca, la così detta Età dell’Oro, in cui l’uomo e la donna potevano liberamente accedere alla Tradizione. Ma dal momento in cui sono venute meno le condizioni perché Questa potesse rivelarsi loro, la Sapienza è diventata inaccessibile per l’umanità, si è nascosta e viene detta “perduta”. 🔗Leggi su Lanazione.it

