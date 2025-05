Lo spareggio scudetto per ora è lontano ma fissare la data non sarebbe semplice

Lo spareggio scudetto sembra ancora lontano, ma la sua definizione non è affatto semplice. Con due giornate rimaste e il Napoli in vantaggio di un punto sull'Inter, le possibilità di un testa a testa finale non sono escluse. Una sconfitta degli azzurri e un pareggio dei nerazzurri potrebbero riaprire i giochi in modo inaspettato.

Mancano due giornate alla fine del campionato. il Napoli ha un punto di vantaggio sull'Inter. Per arrivare allo spareggio dovrebbe accadere che il Napoli ne perdesse una e l'Inter ne pareggiasse un'altra. Possibile. Anche se poco probabile. Ma nel calcio, come sappiamo, tutto può accadere. È arduo stabilire in anticipo la data dell'eventuale spareggio scudetto. È complesso anche fissare la data dell'ultima giornata di campionato. È il motivo per cui ieri la Lega Serie A ha preferito lasciare tutto com'era. Partite in contemporanea domenica per la 37esima giornata (si gioca alle 20.45) e ultima giornata che per il momento è rimasta nel week-end successivo. Anche se, in caso di spareggio scudetto, si porrebbe il problema che l'Inter sabato 31 maggio dovrà giocare la finale di Champions.

