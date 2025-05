Una piccola e intensa mostra di Francesca Maramotti, nel circuito Off di Fotografia Europea, ha raccolto gli ultimi momenti dell’allevamento di vacche reggiane di Amos Maramotti e sua moglie Irma Fabucci, chiuso a gennaio 2025. Amos ha superato la soglia di 90 anni e per questo ha deciso, assieme a Irma, di concludere la loro missione di allevatori. "Un’unione che – osserva Gianni Marconi – epicamente ha sfidato le modernità, per allevare e produrre latte per il Parmigiano Reggiano con le amate Rosse Reggiane nello stallino tradizionale, con i foraggi dei propri campi a Massenzatico. Insieme che non si trova più nell’attualità zootecnica, perché dopo millenni di continuità oggi meccanizzazione e robotica hanno cancellato il passato". Maramotti ha realizzato un importante rilievo antropologico sulla fine di un’epoca, restituendoci l’intimità di un vissuto in cui uomo e animale entrano in simbiosi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo sguardo di Francesca Maramotti cattura l’eredità di un tempo perduto