lo scampato infarto di robert fripp leader dei king crimson soccorso dal suo alunno michele agazzi

“Fallen Angel” è il titolo di una canzone dei King Crimson (dall’album Red del 1974), una ballad delicatissima che prorompe in un duello finale di chitarre e fiati e che descrive la morte di un Hell’s Angel vista dagli occhi del fratello maggiore. Non esattamente ciò che è capitato al settantottenne Robert Fripp, fondatore e guida suprema del Re Cremisi, il quale lo scorso 26 aprile è stato ricoverato e sottoposto a due interventi di angioplastica coronarica all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, uscendone più guarito che mai ed esibendosi dal vivo meno di una settimana dopo. Anche in questo caso, però, si parla di un angelo. Un angelo custode di nome Michele. Ma andiamo per gradi. Dal 27 aprile al 4 maggio scorsi Fripp si trovava a Villa Sancelso, a Castione della Presolana, per uno dei suoi “Guitar Circle”, i seminari itineranti in cui il maestro insegna la propria filosofia di vitalavoro ed il suo approccio unico alla chitarra. 🔗Leggi su Bergamonews.it

