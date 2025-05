News TV: Sull’ Isola dei Famosi, un nuovo scandalo ha acceso gli animi, e non solo in senso figurato. Durante l’ultimo daytime, uno dei partecipanti ha infranto il regolamento con un gesto che ha fatto traboccare il vaso. È Mirko Frezza a svelare il retroscena: “ Adesso ve lo posso dire, ho dato io il fuoco ai ragazzi”. Un’azione che potrebbe costargli caro, ma che lui rivendica con orgoglio. Il gesto di Frezza, volto ad aiutare i giovani naufraghi in difficoltà, ha sollevato un polverone. Ha infatti passato loro un bastone caldo trasformato in brace per permettere di cucinare e riscaldarsi. Frezza si assume la responsabilità delle sue azioni, dichiarando apertamente: “ Me ne assumo tutte le colpe, nominatemi pure in Palapa ”. Tuttavia, non tutti vedono di buon occhio il suo intervento. La reazione di Alessia Fabiani e il rischio di punizioni collettive. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo rifarei altre cento volte”. L’Isola dei Famosi, naufrago infrange il regolamento: cosa rischia