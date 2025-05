Lo minaccia con un coltello e tenta di abusare di lui 17enne aggredito in strada

Un gravissimo episodio ha scosso Modena: un ragazzo di 17 anni è stato aggredito in strada da un individuo armato di coltello, che ha tentato di abusare di lui. I Carabinieri stanno conducendo indagini approfondite dopo la denuncia della famiglia della vittima, avvenuta lunedì 12 maggio. La comunità è in allerta di fronte a questa inquietante situazione.

I Carabinieri di Modena stanno indagando su un episodio molto grave accaduto nel primo pomeriggio di lunedì scorso, 12 maggio, che ha visto un ragazzo si 17 anni vittima di un'aggressione a sfondo sessuale. La famiglia dello studente ha infatti presentato denuncia per quanto avvenuto intorno alle.

