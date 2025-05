Lo fanno solo per lui Amici 24 sorpresa per Trigno | cosa succederà durante la finale

La città di Asti si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e dell’orgoglio cittadino, tutta concentrata su un solo nome: Trigno. Il giovane cantante, originario proprio del capoluogo piemontese, è infatti tra i finalisti dell’edizione 2024 di Amici, il celebre talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, e in vista della finalissima in onda domenica 18 maggio, l’intera comunità si sta mobilitando per sostenerlo. Nel corso del programma Trigno ha saputo distinguersi grazie a uno stile personale e a una vocalità che ha colpito giudici e telespettatori. Un percorso in costante crescita il suo, fatto di studio, passione e performance sempre più convincenti, che gli è valso un posto tra i migliori concorrenti di questa stagione. E adesso, alle soglie della vittoria, Asti vuole esserci, fargli sentire la propria voce e accompagnarlo simbolicamente sul palco attraverso una partecipazione collettiva senza precedenti. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it