ll nuovo polo di ricerca firmato ESA Nanotech e Università di Parma per rivoluzionare le nanotecnologie

Nasce oggi Carbonhub, un innovativo polo di ricerca congiunto tra l’Università di Parma e ESA NanoTech, start-up leader nella produzione sostenibile di grafene. Questa sinergia tra accademia e industria promette di rivoluzionare il campo delle nanotecnologie, aprendo nuove frontiere per applicazioni avanzate e sostenibili.

Un'importante sinergia tra il mondo accademico e quello industriale prende forma oggi con la nascita di Carbonhub, un innovativo polo di ricerca congiunto tra l'Università di Parma e ESA NanoTech, start-up specializzata nella produzione sostenibile di grafene parte del gruppo LMDV Capital.

