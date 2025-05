Livorno | Prese il Covid in ospedale e morì Asl condannata al maxi-risarcimento L' azienda | Ricorreremo in appello

La tragedia di un paziente di Livorno, deceduto per Covid contratto in ospedale, ha portato a una condanna per l'ASL Toscana Nord Ovest, destinata a un maxirisarcimento. L'azienda sanitaria, tuttavia, sta valutando di appellarsi alla sentenza di primo grado, come confermato dalle recenti dichiarazioni del Corriere Fiorentino.

"L'Asl Toscana Nord Ovest, dopo un'attenta verifica delle carte processuali, sta valutando di appellarsi alla decisione del giudice". È questa la posizione dell'azienda sanitaria in merito alla sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Livorno, come riportato dal Corriere Fiorentino. 🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno | Prese il Covid in ospedale e morì, Asl condannata al maxi-risarcimento. L'azienda: "Ricorreremo in appello"

