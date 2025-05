Livorno in rimonta | sconfitta la SAMB 3-2 nella Poule Scudetto

Il Livorno rimonta con grinta e si impone sulla Samb, sconfitta 3-2 nella poule scudetto. In una partita intensa, la squadra labronica ha mostrato carattere e determinazione, ribaltando il match a suon di reti, mentre i rossoblu hanno lottato con impegno fino all'ultimo. Un incontro che mantiene viva la speranza di una qualificazione.

SAMB 2 LIVORNO 3 SAMB (4-3-3): Semprini 6; Zoboletti 6 (42’ st Orfano), Pezzola 6, Gennari 6, Paolini 6 (42’ st Fabbrini); D’Eramo 6 (19’ st Baldassi), Guadalupi 7, Tataranni 6; Kerjota 6, Eusepi 7 (31’st Moretti), Battista 6 (8’st Lulli). A disp. Coccia, Bouah, Chiatante, Orlando. All. Palladini 6 LIVORNO (4-3-3): Cardelli 6; Bonassi 6, Brenna 6, Siniega 6, Arcuri 6 (47’ st Parente av); Bellini 6 (26’ st Fancelli 6), Hamlili 7,5, Bacciardi 6; Marinari 6, Dionisi 6 (26’ st Rossetti 6), Malva 7 (33’ st Ndoye sv). A disp. Ciobanu, Luci, Frati, Batrini, Regoli. All. Indiani 6 Arbitro: D’Agnillo di Vasto 6 Guardalinee: Teulem- Eltantawy Reti: 15’ pt Eusepi, 28’ Guadalupi, 44’ pt Malva, 47’ pt e 33’ st Hamlili Note: Spettatori 1.572 di cui 59 provenienti da Livorno. Espulso Kerjota (S) per doppia ammonizione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Livorno in rimonta: sconfitta la SAMB 3-2 nella Poule Scudetto

