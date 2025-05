Liverpool Target Xavi Simons è aperto per una mossa in estate

Il Liverpool sembra intenzionato a puntare su Xavi Simons per il prossimo mercato estivo. L'articolo che segue vi presenta le ultime notizie su questo potenziale trasferimento, tradotto per voi lettori meno esperti di inglese. Per chi desidera leggere l'originale, troverete il link alla fine dell’articolo. Arne Slot, il tecnico dei Reds, è pronto a muoversi.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il boss del Liverpool Arne Slot dovrebbe essere altamente attivo nella finestra di trasferimento estivo per rafforzare la sua squadra. Dopo aver vinto il titolo della Premier League in questa stagione, il loro obiettivo si è rivolto alla prossima stagione con l’obiettivo di rendere forte la loro squadra. La più probabile aggiunta alla squadra Reds sarà un nuovo terzino destro che si unirà al club per sostituire Trent Alexander-Arnold. Il terzino destro inglese sta uscendo dal club per trasferirsi nel Real Madrid e il frammento di Jeremie Frimpong di Bayer Leverkusen sarà probabilmente quel sostituto. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Liverpool Target Xavi Simons è aperto per una mossa in estate

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Liverpool 'discover' Xavi Simons price tag as Premier League transfer battle emerges

msn.com scrive: Xavi Simons is available for transfer this summer and Liverpool have been notified how much the attacking midfielder would cost ...

Fabrizio Romano Says Liverpool, Manchester City Target With PSG Sell-on Clause Wants Transfer This Summer

Si legge su ca.sports.yahoo.com: Manchester City and Liverpool are showing strong interest in Xavi Simons, and any potential transfer could benefit PSG. Although PSG loaned Simons to RB Leipzig in the summer of 2023 and sold him ...

Liverpool handed reality check over summer transfer target Xavi Simons - 'It's clear'

Secondo mirror.co.uk: The Reds could look to bolster their midfield options in the summer after winning the Premier League title but one of their targets could arrive at Anfield after a tricky spell ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Xiaomi presenta POCO M3 il nuovo campione dell?entertainment

Pi? di quanto immagini: arriva il nuovo campione dell?entertainment POCO M3 POCO diventa indipendente a livello globale e presenta il nuovo smartphone entry-level, dotato di una potente fotocamera, batteria da 6.