LIVE Sinner-Ruud ATP Roma 2025 in DIRETTA | si parte con il norvegese al servizio

0-15 Regalo di Ruud, che manda lungo il dritto in avanzamento. 2-0 Game Sinner. Servizio, rovescio e smash a segno per Jannik, che conferma il break. 40-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio dell'italiano. Arriva il primo punto del norvegese. 40-0 Dritto inside out stellare dell'azzurro. 30-0 Decolla il dritto difensivo di Ruud. 15-0 Prima esterna vincente dell'altoatesino. 1-0 BREAK SINNER! Non passa il rovescio dello scandinavo, arriva il break immediato! 0-40 Tre palle break Sinner. CHE PUNTOOOO! Il nastro rende cortissimo il rovescio in back del norvegese, ma il numero uno del mondo si inventa un recupero clamoroso incrociato stretto. 0-30 Splendida difesa dell'azzurro, che raccoglie l'errore dell'avversario al termine di uno scambio durissimo.

